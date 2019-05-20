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تجديد حبس مسجل خطر متهم بقتل خفير بموقع إنشاءات لسرقة مواد البناء بالدقى

الإثنين، 20 مايو 2019 11:36 ص
تجديد حبس مسجل خطر متهم بقتل خفير بموقع إنشاءات لسرقة مواد البناء بالدقى محكمة-أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة بشمال الجيزة اليوم الاثنين، حبس "علاء.ه" 33 عامًا عامل نظافة ومسجل خطر سرقات 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه  بقتل خفير أمن معين لحراسة مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات كوبرى الدقى.
 
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المتهم تسلل خلسة إلى موقع الإنشاءات للسرقة، إلا أن المجنى عليه شعر به، فحاول مقاومته، إلا أن المتهم باغته بـ4 طعنات قاتلة بـ"سكين" واستولى منه على 600 جنيه وفر هاربًا.
 
وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بالعثور على جثة المجنى عليه "كمال.ح" 58 عامًا، ويعمل خفير خاص لحراسة مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات الكوبري، وأنه يرتدى ملابسه كاملة، وبها أثار 4 طعنات أسفل الذقن وأخرى في الرقبة، وبعثرة في محتويات الغرفة.
 
 

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