بعد وصول عدد التراخيص لـ 22 ألف..أعرف مستندات رخصة تشغيل والسجل الصناعى

كتب – إسلام سعيد

بعد أن ارتفع عدد الرخص الصناعية التى تم إصدارها من قبل هيئة التنمية الصناعية إلى 22.200 رخصة منذ صدور قانون التراخيص عام 2017 وحتى مارس 2019.

وفى هذا السياق، يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه بأهم المستندات المطلوبة للحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى، وهى كالتالى:

1 إثبات الشخصية لمتقدم الطلب

2 مستخرج حديث وسارى من السجل التجارى

3 توكيل أو تفويض فى حالة الموكل أو المفوض

4 سند حيازة المنشأة

5 خطاب عدم الحظر فى حالة المنشآت خارج المناطق الصناعية المعتمدة

6 شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات

7 أصل رخصة التشغيل السارية (في حالة التوفيق الأوضاع)

8 الملف الفنى

9 دراسة العرض البيئى (في حالة الأخطار) دراسة الأثر البيئى (فى المسبقة)

10 التسجل الصناعى أو رخصة التشغيل السابقة فى حالة التجديد أو تعديل

11 البطاقة الضريبية