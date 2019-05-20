بعد تعليق جوجل التعامل معها.. هواوى تعد عملائها بتوفير تحديثات الأمان

كتبت هبة السيد

قالت شركة هواوى اليوم رداً على أنباء، تعليق جوجل العالمية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، بعض العلاقات التجارية معها، انها ستواصل توفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوي وهونر بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو لا تزال في المخازن على مستوى العالم.

وأضافت الشركة فى رد حصلت عليه "اليوم السابع" ، انها ستواصل العمل على بناء بيئة برمجيات آمنة ومستدامة، من أجل توفير أفضل تجربة لجميع المستخدمين على مستوى العالم".

وتابع الشركة بالقول:" انها ساهمت بشكل أساسى فى تطوير ونمو نظام أندرويد فى جميع أنحاء العالم كونها أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لأندرويد، مضيفة انها عملت عن كثب مع منصة المصدر المفتوح التابعة لأندرويد لتطوير بيئة برمجيات استفاد منه المستخدمون والقطاع.