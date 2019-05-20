بالون ترامب الرضيع يحلق من جديد فى سماء بريطانيا

رويترز

سيطير بالون يصور دونالد ترامب على هيئة رضيع غاضب برتقالى اللون يرتدى حفاضا خارج البرلمان البريطانى تزامنا مع زيارة رسمية للرئيس الأمريكى الشهر المقبل.

وبدعوة من الملكة إليزابيث، من المقرر أن يزور ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بريطانيا بين الثالث والخامس من يونيو فى زيارة ستحمل الكثير من مظاهر الفخامة بما فى ذلك جولة بالعربة فى لندن ومأدبة فى قصر بكنجهام.

واستقبل البالون ترامب عندما زار بريطانيا فى عام 2018، فيما وصفه بأنه محاولة لجعله يشعر بعدم الترحيب.