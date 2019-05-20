باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشر مساءا

كتب مصطفى عنبر

ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات العربية والعالمية خلال الساعات الماضية. تيسيرا منه على قرائه الأعزاء للوصول لأكبر عدد من الأخبار دون معاناة البحث.

الجيش السورى يتوقف عن إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بإدلب

أفاد مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة السورية توقف إطلاق النار من جانبها فى منطقة خفض التصعيد بإدلب.

فيديو.. رفع علم فلسطين خلال حفل لـ"مادونا" فى قلب تل أبيب

استخدمت ملكة البوب الأمريكية، مادونا، علم فلسطين أثناء أداء أغنية، خلال مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجين" التي نظمت في تل أبيب، مساء السبت، الأمر الذي فتح عليها بابًا من الانتقادات الإسرائيلية، بحسب موقع "سكاى نيوز".

الجامعة العربية تدعو ألمانيا للتراجع عن قرار متعلق بحركة مقاطعة إسرائيل

دعت جامعة الدول العربية البرلمان الألمانى إلى التراجع عن قراره غير الصائب المتعلق بالتصويت بالأغلبية على قانون يعتبر حركة مقاطعة إسرائيل BDS حركة معادية للسامية وحظر نشاطها وفعالياتها.

شاهد.. أجواء شهر رمضان فى سوق الميدان بدمشق

نشرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) فيديو لسوق الميدان الشهير بمدينة دمشق السوريى والحركة به، والذى يشتهر منذ عشرات السنين بمحلات الحلويات السورية والمطاعم والمطابخ العريقة حيث تقدم الأطعمة الدمشقية الأصيلة والمشروبات من كافة الأنواع والألوان.

ويتفنن أصحاب محلات بيع الحلويات الدمشقية بطريقة عرض بضائعهم على واجهات المحلات، وذلك لجذب انتباه الناس.

وزيرة كويتية تؤكد حرص البلاد على حماية حقوق العمالة الوافدة

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، حرص بلادها على حماية حقوق العمالة "الوافدة " لديها بشكل عام، والعمالة المنزلية بشكل خاص، مشددة على عدم السماح بأى انتهاك لحقوق أى عامل وافد فى الكويت

شاهد.. "جيسيكا" بلا ذراعين وتقود طائرة بقدميها

نشر موقع سى إن إن فيديو لقائدة طائرة بدون ذراعين، حيث ولدت جيسيكا كوكس بدون ذراعين لكنها لم تدع ذلك يمنعها من تعلم كيفية الطيران على متن طائرة.

الأسطول الأمريكى: دول الخليج تعزز الأمن فى المياه الدولية

أفاد بيان للأسطول الأمريكي الخامس، اليوم الأحد، بأن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تعزيز دوريات الأمن في المياه الدولية في الخليج بدءا من أمس السبت.

وذكر البيان - حسبما أوردت قناة (الحرة) الإخبارية - أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على زيادة التعاون والتنسيق في ما بينها لدعم عمليات الأمن البحري في الخليج العربي.

سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد وإطلاق صافرات الإنذار

أكدت خلية الإعلام الأمنى فى العراق سقوط صاروخ من نوع "كاتيوشا" قرب مقر السفارة الأمريكية وسط المنطقة الخضراء ببغداد، دون إحداث أى خسائر.

شاهد.. ظهور البقرة المعجزة فى الهند

نشر موقع "ميرور" لقطات لعجل ولد بعين واحدة وبدون أنف، بينما يتدفق السكان المحليون لرؤية العجل والصلاة فى منطقة راناجات بولاية البنغال الغربية بالهند.

وقال صاحب العجل، إنه استقبل أهالى القرى المجاورة لرؤية العجل، وطلبوا منه إذا كانوا فى استطاعتهم عبادته.

فيديو.. سيدة تدفع مُسنًا خارج حافلة فى لاس فيجاس وتتسبب فى وفاته

حادث مأساوى تعرض له رجلا مسنا، أدى إلى وفاته بعد ذلك، بعدما دفعته سيدة من داخل أتوبيس فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وتعود الواقعة التى حدثت فى 21 مارس الماضى، وفقا لما ظهر فى مقطع فيديو نشرته الشرطة فى لاس فيجاس، حيث كان المسن يريد النزول ومعه كرسى قابلا للطى، ويبدو أنه صدمها بالكرسى، وهو ما جعلها تدفعه بقوة ليسقط أرضيا مغشيا عليه ثم نقله إلى المستشفى.

فيديو.. رجل معلق بنافذة سيارة تقودها امرأة بسرعة 115كم

كشف شريط فيديو غريب عن لقطات مروعة، يظهر فيها رجل يتدلى نصف جسده الأسفل من نافذة سيارة؛ بينما تقودها امرأة بسرعة 115 كيلو مترًا (70 ميلًا) فى الساعة.

توقعات بنسبة امتناع كبيرة فى انتخابات البرلمان الأوروبى بعد أيام

سلط موقع "فرانس برس" الضوء على اقتراب موعد انتخابات البرلمان الأوروبى، وقال إن الاقتراع الذى سيجرى من 23 إلى 26 مايو من المتوقع أن يشهد نسبة امتناع كبيرة كما حدث فى 2014 واختراقا للمناهضين للاتحاد الأوروبى.

نائب جمهورى يدعو لعزل ترامب من منصبه ويتهم وزير العدل بتضليل العامة

دعا النائب الجمهورى جاستن أماش، نائب ولاية ميشيجان، لعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد انخراطه فى سلوكيات وأخطاء تستوجب عزله.

مقتل ثانى ضحايا الهجوم المسلح على إحدى كنائس المكسيك متأثرا بجراحه

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته فى هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية فى فيراكروز بالمكسيك، أمس السبت، خلال قداس تقليدى شهدته البلاد، بعدما اقتحم مجهولون الكنيسة وأطلقوا النار على الحضور حول المذبح.

شاهد.. إنقاذ طفلة فى موسكو سقطت داخل أنبوب مفتوح

سقطت طفلة صغيرة فى أنبوب مفتوح بموسكو، وحاولت مجموعة من المارة إنقاذها ولكن دون جدوى بسبب صغر الأنبوب.

لولا دا سيلفا يصف رئيس البرازيل الحالى بـ"المريض" بسبب قرار تسليح المواطنين

وصف الرئيس البرازيلى الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس الحالى جايير بولسونارو بـ"المريض"، لأنه قرر تسليح المواطنين وتمكينهم من حمل أسلحة نارية، بما يمثل تهديدا للاستقرار، بحسب رؤيته.

دبلوماسى إيرانى يحذر: أى حرب ستأكل الأخضر واليابس

حذر الدبلوماسى الإيرانى وسفيرها لدى الكويت، محمد إيراني، إن أي حرب فى المنطقة ستأكل الأخضر واليابس، مشدداً فى الوقت نفسه على أن طهران أعلنت على لسان كبار مسئوليها، أنها لا تريد الحرب، وذلك على خلفية التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الأمم المتحدة تحتج على اعتزام إيطاليا غلق موانئها أمام المهاجرين

أرسل محققون أمميون، يعنون بحقوق الإنسان، خطابا رسميا إلى الحكومة الإيطالية اليوم الأحد، لإبلاغها أن قرار غلق الموانئ الإيطالية أمام مجموعات إغاثة المهاجرين فى البحر المتوسط الذى تسعى إيطاليا إلى جعله رسميا، يعد انتهاكا للقانون الدولي.

قائد سابق للناتو: الولايات المتحدة فى وضع خطير مع إيران

أكد القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسى "الناتو" جيمس ستافريديس أن "الولايات المتحدة فى وضع خطير مع إيران فى ظل ارتفاع حدة التوترات بين البلدين".

فنزويلا تتهم أمريكا بفرض حصار على اقتصادها ونفطها

اتهم وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو، اليوم الأحد، الحكومة الأمريكية بفرض حصار اقتصادي ومالي على الاقتصاد وصناعة النفط في بلاده.