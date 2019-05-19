شاهد.. أجواء شهر رمضان فى سوق الميدان بدمشق

كتبت جينا وليم

يتميز حى الميدان الدمشقى بعراقته وتقاليده الاجتماعية، إضافة إلى كونه سوق اقتصادى ذائع الصيت ويزدحم الشارع الرئيسى للحى طوال شهر رمضان بالمتسوقين حيث يشهد السوق إقبالا جيدا.

ويشتهر السوق ومنذ عشرات السنين بمحلات الحلويات السورية والمطاعم والمطابخ العريقة حيث تقدم الأطعمة الدمشقية الأصيلة والمشروبات من كافة الأنواع والألوان ويتفنن أصحاب محلات بيع الحلويات الدمشقية بطريقة عرض بضائعهم على واجهات المحلات، وذلك لجذب انتباه الناس.

ونشرت وكالة سانا فيديو للسوق الشهير والحركة به.