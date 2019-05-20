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انتظام الامتحانات بجامعة عين شمس.. وكلية الحقوق تحذر الطلاب من الغش

الإثنين، 20 مايو 2019 11:36 ص
انتظام الامتحانات بجامعة عين شمس.. وكلية الحقوق تحذر الطلاب من الغش امتحانات جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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انتظمت أعمال امتحانات نهاية العام بجامعة عين شمس، للأسبوع الثالث على التوالى، والتى انطلقت بمختلف كليات الجامعة أول مايو الجارى، وسط استعدادات مكثفة رفعت خلالها الجامعة حالة الطوارئ، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.
 
وتشهد البوابات الرئيسية لجامعة عين شمس، وبوابات الكليات إجراءات أمنية مشددة للأمن الإدارى لتأمين دخول الطلاب للجان، والتحقق من شخصية الطلاب قبل دخول اللجنة.
 
ورصد " اليوم السابع " انتظام أعمال الامتحانات بكلية الحقوق للأسبوع الثانى، وسط إجراءات مشددة وتحذيرات من الكلية للطلاب من محاولات الغش، ومنع دخول التليفون المحمول للجان.
 
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