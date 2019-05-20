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النيابة الإدارية تحيل موظفا بالمنيا للمحاكمة بعد إدانته فى قضايا إرهاب

الإثنين، 20 مايو 2019 02:39 م
النيابة الإدارية تحيل موظفا بالمنيا للمحاكمة بعد إدانته فى قضايا إرهاب المستشار محمد سمير
(أ ش أ)
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أمرت النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بإحالة صراف بـ(صيرفية صفانية) التابعة لمأمورية الضرائب العقارية مبانى بالعدوة للمحاكمة التأديبية العاجلة، لتورطه فى ارتكاب جرائم إرهابية بدائرة مركز العدوة التابع لمحافظة المنيا، فى القضية رقم 28 لسنة 2014 جنايات كلى - المنيا.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية - فى بيان - إن قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية يأتى فى ضوء دور هيئة النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت - بحكم قاطع - تورطه فى الإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها.

وأوضح أن نيابة مغاغة الإدارية كشفت تحقيقاتها فى القضية رقم ١٨٥ لسنة ٢٠١٩، عن اشتراك المتهم بدائرة مركز العدوة فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بما من شأنه تكدير السلم العام وجعله فى خطر كما اشترك فى استعراض القوة والتلويح بالعنف واقترن ذلك بجرائم القتل والشروع فى القتل والانضمام لجماعة إرهابية ومساعدتها فى طلب الأسلحة والأدوات وحيازة أسلحة وذخائر مما لا يجوز حيازته وإحرازه.

وأشار سمير إلى أن التحقيقات كشفت كذلك عن أن المتهم تم إحالته لمحكمة الجنايات فى القضية رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ والتى قضى فيها عليه بالسجن المشدد لمدة سبعة سنوات، وفور ورود صورة رسمية من الحكم الصادر فى القضية انتهت النيابة لقرارها المتقد بإحالته إلى المحاكمة التأديبية.

 


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النيابه الاداريه

المنيا

قضايا ارهاب

مغاغه

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