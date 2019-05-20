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المدعى المالى الفرنسى يوصى بمحاكمة الرئيس السابق للاتحاد الدولى للقوى ونجله

الإثنين، 20 مايو 2019 02:14 م
المدعى المالى الفرنسى يوصى بمحاكمة الرئيس السابق للاتحاد الدولى للقوى ونجله لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى
رويترز
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ذكرت مصادر على إطلاع مباشر بالمسألة لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، أن المدعى المالى الفرنسى أوصى بمحاكمة لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى، ونجله بابا ماساتا دياك، بسبب مزاعم فساد وغسل أموال.

وبدأ التحقيق الفرنسى فى نوفمبر 2015، حيث تم وضع "لامين دياك" قيد التحقيق الرسمى بسبب الاشتباه فى تلقيه رشى للتغطية على انتهاكات الرياضيين الروس لقواعد المنشطات، فيما نفى دياك هذه المزاعم.

وذكر المدعى المالى أن بابا ماساتا دياك، خضع لتحقيق أيضا بسبب مزاعم فساد، فيما نفى بابا ماساتا ارتكاب أى مخالفات، وأمام قاضى التحقيق ثلاثة أشهر ليحسم أمر التوصية التى رفعها المدعى المالى بشأن محاكمة دياك ونجله.

 


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