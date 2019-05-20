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المجتمع ودوره فى مواجهة الفساد الإدارى.. ندوة لمركز النيل للإعلام

الإثنين، 20 مايو 2019 03:12 م
المجتمع ودوره فى مواجهة الفساد الإدارى.. ندوة لمركز النيل للإعلام ندوة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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عقد مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الإثنين، ندوة تحت عنوان "المجتمع ودوره فى مواجهة الفساد الإدارى".
 
وأكد الحضور خلال الندوة، أن قضية مكافحة الفساد بكافة صوره تأتى على رأس الأولويات، كما أن هنا تنسيق وتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية المعنية لمكافحة الفساد الإدارى، كما أن هناك اهتمام بتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالمحليات والارتقاء بقدراتهم وتطويرها فى إطار التوجه العام للدولة بدعم الاستثمار فى القدرات البشرية.
 
 
وعرض ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات دور الجهاز في مكافحة الفساد من خلال التفتيش المالى والإدارى على كافة وحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال والنقابات والأحزاب والمؤسسات الصحفية مؤكداً أن الإرادة السياسية عامل أساسى للدولة فى مكافحة الفساد.
 
وعرض ممثل هيئة الرقابة الإدارية دور الهيئة في مكافحة الفساد السياسى والفساد الإدارى وحرص الهيئة على مراجعة القوانين والتشريعات والاستفادة من الممارسات الناجحة لبعض الدول فى مكافحة الفساد والقضاء على آثاره السلبية خاصة الاستثمار والنمو الاقتصادى.
 
 

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