video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكشف عن تنظيم إجرامى فى إيطاليا تخصص فى تزييف إجراءات اقتناء الجنسية

الإثنين، 20 مايو 2019 01:55 م
الكشف عن تنظيم إجرامى فى إيطاليا تخصص فى تزييف إجراءات اقتناء الجنسية مجرمون - ارشيفية
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
قالت مصادر أمنية إيطالية، إنه تم كشف تنظيم إجرامى مكرس لحلقة فساد مرتبطة بإجراءات منح الجنسية الإيطالية.
 
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد قالت المصادر إن كشف العصابة جاء فى إطار تحقيقات النيابة العامة فى روما، التى جرت من قبل محققى دائرة شرطة البريد والاتصالات، موضحة أن سلسلة الرشاوى كانت تسير وفقًا لمخطط تجارى حقيقى متعدد المستويات.
 
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه كان هناك العديد من الوسطاء المختصين بالبحث عن عملاء مفسدين، وكلاء تجاريين حقيقيين، وأصحاب وكالات تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين الأجانب، لذلك كان هؤلاء الأشخاص يرتبطون بمراجع حقيقية مسؤولة، وحدها القادرة على تفعيل عمل موظفى الوزارة من خلال اتصالات مباشرة وسرية".
 
وقالت "أسعار المعاملات غير القانونية، تتفاوت وفقًا لمستوى المشكلات التى يتعين معالجتها، بتكلفة تتجاوز ألف يورو، تقسم على الأعضاء وفقًا لدورهم فى التنظيم الإجرامى"، موضحة أن "سرية الاتصالات كانت مطلقة من الناحية العملية، وبشكل خاص بين الوسطاء والمسؤول الإدارى، واختتمت مشيرة إلى أن استخدام أنظمة اتصالات مشفرة وهواتف مخصصة للأنشطة غير القانونية حصريًا.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة تحتج على اعتزام إيطاليا غلق موانئها أمام المهاجرين

وصول 19 مرحلا من إيطاليا بعد هجرتهم بطريقة غير شرعية

رئيس وزراء إيطاليا يستقبل حفتر فى روما ويدعوه لوقف إطلاق النار

مصر

ايطاليا

الجنسية

فساد

العالم

اخبار العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة