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الإثنين، 20 مايو 2019 03:35 م
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الصين تفند تصريح الرئيس الأمريكى بشأن انتهاكها اتفاقا حول النزاع التجارى

الإثنين، 20 مايو 2019 02:34 م
الصين تفند تصريح الرئيس الأمريكى بشأن انتهاكها اتفاقا حول النزاع التجارى الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
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فندت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة والصين كان لديهما صفقة قوية للغاية (اتفاق حول النزاع التجارى)، ولكن الصين انتهكتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج- فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة- "لا أعرف ما الذى يعنيه؟ ربما يتحدث عن اتفاق كانت الولايات المتحدة تأمل فيه، ولكن لم تتفق وتوافق عليه الصين!".

وأضاف كانج أن الولايات المتحدة تحاول الآن إلقاء اللائمة على الصين، بعد حالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد العالمى الناتجة عن هذه الاحتكاكات، معربا عن أمل بلاده أن تتمكن الولايات المتحدة من التقاء الصين فى منتصف الطريق، وأن يتم حل الخلافات من خلال التشاور والتعاون بدلا من الخطوات الأحادية، والتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين ومربح للجانبين يقوم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.

 


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