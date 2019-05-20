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الشرطة العراقية تلقى القبض على مسئول السبايا بتنظيم داعش

الإثنين، 20 مايو 2019 02:45 م
الشرطة العراقية تلقى القبض على مسئول السبايا بتنظيم داعش زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادى
كتب - هاشم الفخرانى
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ألقت شرطة محافظة نينوى، شمالي العاصمة العراقية بغداد، القبض على قيادى فى داعش، كان يشغل منصب مسؤول "السبايا" في التنظيم الإرهابى خلال سيطرته على مدينة الموصل شمالى البلاد.

 

وتمكنت شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على "مسؤول السبايا"، الذى عمل أيضا فى "وسائل إعلام" كان يستخدمها التنظيم المتطرف فى بث ونشر جرائمه بحق الأبرياء.

 

وتم القبض على مسؤول "سبايا" داعش المتحدر من عائلة داعشية معروفة فى منطقة حى السماح بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفقا لبيان الشرطة.

 

 


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داعش

العراق

محافظة نينوى

سبايا

شرطة العراق

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