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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الإثنين، 20 مايو 2019 09:49 ص
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها سكة حديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد، التأخيرات المتوقعة، اليوم الإثنين، على بعض خطوط الهيئة، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات وأعمال، وهى كالتالى:
 
أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية:
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.
 
ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :
 
- القاهرة  / أسيوط مدة 35دقيقة.
- أسيوط / أسوان مدة 35دقيقة.
 
ثالثاً : خط  بنها / بور سعيد:
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45دقيقة.
 
رابعاً : خط  طنطا / المنصورة / دمياط:
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25دقيقة.
 
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات، بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة، وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .
 
 

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