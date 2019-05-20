السفير الأمريكى لدى الصين يزور التبت هذا الأسبوع

بكين (رويترز)

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية فى الصين، إن من المقرر أن يزور السفير تيرى برانستاد التبت هذا الأسبوع فى أول زيارة يقوم بها سفير أمريكى لهذه المنطقة منذ 2015 وسط توترات تجارية متصاعدة بين واشنطن وبكين.

وتأتى هذه الزيارة بعد إقرار قانون فى ديسمبر، يلزم الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات دخول للمسؤولين الصينيين المكلفين بتنفيذ سياسات تحد من إمكانية زيارة الأجانب للتبت وهو قانون نددت به الصين.

وقال المتحدث باسم السفارة فى بيان عبر البريد الإلكترونى إن" هذه الزيارة تمثل فرصة كى يتواصل السفير مع الزعماء المحليين لبحث مخاوف قائمة منذ فترة طويلة بشأن القيود المفروضة على الحرية الدينية وحماية ثقافة ولغة التبت".

وأضاف المتحدث أن برانستاد سيسافر إلى التبت خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو، فى زيارة ستشمل عقد لقاءات رسمية بالإضافة إلى زيارات لمواقع تراثية دينية وثقافية.

وانتقدت الصين الولايات المتحدة فى ديسمبر لإقرارها القانون الخاص بالتبت وقالت إنها "تعارض تماما" القانون الأمريكى المتعلق بما تعتبره الصين شأنا داخليا قائلة إنه يخاطر بإلحاق "ضرر جسيم" بالعلاقات بين البلدين، والحكومة الأمريكية ملزمة ببدء رفض منح التأشيرات بحلول نهاية العام.