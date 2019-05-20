video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 09:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السفير الأمريكى لدى الصين يزور التبت هذا الأسبوع

الإثنين، 20 مايو 2019 08:00 ص
السفير الأمريكى لدى الصين يزور التبت هذا الأسبوع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
بكين (رويترز)
إضافة تعليق

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية فى الصين، إن من المقرر أن يزور السفير تيرى برانستاد التبت هذا الأسبوع فى أول زيارة يقوم بها سفير أمريكى لهذه المنطقة منذ 2015 وسط توترات تجارية متصاعدة بين واشنطن وبكين.

وتأتى هذه الزيارة بعد إقرار قانون فى ديسمبر، يلزم الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات دخول للمسؤولين الصينيين المكلفين بتنفيذ سياسات تحد من إمكانية زيارة الأجانب للتبت وهو قانون نددت به الصين.

وقال المتحدث باسم السفارة فى بيان عبر البريد الإلكترونى إن" هذه الزيارة تمثل فرصة كى يتواصل السفير مع الزعماء المحليين لبحث مخاوف قائمة منذ فترة طويلة بشأن القيود المفروضة على الحرية الدينية وحماية ثقافة ولغة التبت".

وأضاف المتحدث أن برانستاد سيسافر إلى التبت خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو، فى زيارة ستشمل عقد لقاءات رسمية بالإضافة إلى زيارات لمواقع تراثية دينية وثقافية.

وانتقدت الصين الولايات المتحدة فى ديسمبر لإقرارها القانون الخاص بالتبت وقالت إنها "تعارض تماما" القانون الأمريكى المتعلق بما تعتبره الصين شأنا داخليا قائلة إنه يخاطر بإلحاق "ضرر جسيم" بالعلاقات بين البلدين، والحكومة الأمريكية ملزمة ببدء رفض منح التأشيرات بحلول نهاية العام.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ترامب: الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع الشركات لمغادرة الصين

مدمرة أمريكية تبحر فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه وسط توترات تجارية

الصين: استدعاء نحو 6600 سيارة "هيونداى" لعيوب فى برامج المحرك

الصين تعلن إنشاء مركز لمراقبة الأرض بدقة عالية

السفير الأمريكى

أمريكا

الحرب التجارية

الصين

التبت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

الرجوع الى أعلى الصفحة