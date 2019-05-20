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الإثنين، 20 مايو 2019 03:45 م
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السجن المشدد 10سنوات لمتهم بهتك عرض أطفال والاتجار بهم فى مدينة السلام

الإثنين، 20 مايو 2019 03:43 م
السجن المشدد 10سنوات لمتهم بهتك عرض أطفال والاتجار بهم فى مدينة السلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "محمد.ز" بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة المتهم "محمد.ع"، فى اتهامها بالاتجار فى البشر بمدينة السلام .

 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

 

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد حنفى فى القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام أول، قيام المتهمان "محمد ز"، عامل، و "محمد ع"، عامل، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا فى أشخاص طبيعين وهم الأطفال "عبد الله أنور، وإبراهيم محمد، وعبد العال أحمد، وأحمد محمد، وعبد الرحمن أحمد، ومحمد أحمد"، بقصد استغلالهم فى أعمال التسول، إذا أتفق المتهمان على استقطاب الأطفال المجنى عليهم لممارسة أعمال التسول، ونفاذا لاتفاقهم الإجرامى أوعزوا المجنى عليهم بالقيام بتلك الأعمال بمنطقة أبو رجيلة – محل الضبط لصالحهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من استغلالهم على النحو الوارد بالتحقيقات.

 

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم الأول بهتك عرض الطفلين "ع. أ"، و" إ.م"، والذين لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بالقوة، بأن اصطحبهما عنوة لمكان الواقعة وهتك عرضهما على النحو المبين بالتحقيقات.

 


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الاتجار بالبشر

جنايات القاهرة

هتك العرض

التسول

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