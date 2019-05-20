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الدفاع الجزائرية: تدمير مخبأين للإرهابيين بهما مواد لصناعة المتفجرات

الإثنين، 20 مايو 2019 05:24 م
الدفاع الجزائرية: تدمير مخبأين للإرهابيين بهما مواد لصناعة المتفجرات الامن الجزائرى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بهما مواد كيماوية تدخل في صناعة المتفجرات بولاية سيدي بلعباس (شمال غرب)، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب.

 

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم،الاثنين، أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، أوقفت دورية للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بغرداية (وسط) 4 تجار مخدرات وبحوزتهم 4 قناطير و48 كيلوجرامًا من المخدرات.

 

وأوضحت أن قوات الجيش في ولاية تلمسان (شمال غرب) أوقفت 7 تجار مخدرات وضبطت 104 كيلوجرامات من المخدرات، كما أن قوات الجيش في تمنراست (جنوب) ضبطت 2980 قرصًا مهلوسًا.

 

وأشارت إلى توقيف 30 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين قزام (جنوب) وبشار (جنوب غرب).

 


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