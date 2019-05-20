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الجيش الروسى يتسلم دفعة أولى من راجمات الصواريخ "تورنادو – إس"

الإثنين، 20 مايو 2019 11:12 م
الجيش الروسى يتسلم دفعة أولى من راجمات الصواريخ "تورنادو – إس" راجمات صواريخ-صورة ارشيفية
أ ش أ
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تسلم الجيش الروسي أول بطارية تم إنتاجها على دفعات من راجمات الصواريخ الحديثة "تورنادو – إس".

 

وقال نائب مدير عام شركة "روستيخ" المصنعة لراجمات الصواريخ، ألكسندر كوتشكين - على هامش معرض " MILEX-2019" الدولي التاسع للأسلحة في مينسك، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن الشركة ستعمل الآن على تحديث راجمات الصواريخ "سميرتش" التي لا تزال في حوزة الجيش الروسي لتتفق مواصفاتها مع مواصفات "تورنادو – أس".

 

وأضاف أن منظومات "تورنادو - إس" وراجمات صواريخ "سميرتش" المطورة يجب أن تحل لدى الجيش الروسي بدل منظومات "سميرتش" القديمة.

 

يذكر أن منظومة "تورنادو – إس" تتزود بذخائر نفاثة بعيدة المدى وفائقة الدقة. فيما يمكن أن تستخدم "تورنادو – إس" الصواريخ التي تستخدمها منظومة "سميرتش، و تم تزويد "تورنادو – إس" بالنظام الأوتوماتيكي لتوجيه النيران، ما يسمح بالتحرك السريع على الأرض ومباغتة مواقع العدو.

 


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