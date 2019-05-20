الجنايات تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل 17 متهماً بـ 4 قضايا إرهابية

كتبت أمنية الموجي

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل 17 متهماً بالتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

صدر قرار إخلاء سبيل المتهمين من الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، حيث أمرت بإخلاء سبيل المتهمين فى 4 قضايا متعلقة بالإرهاب ، حملت أرقام القضية رقم 553 لسنة 2018، والقضية رقم 760 لسنة 2017، والقضية رقم 474 لسنة 2017، و القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احتراذية، وقررت نيابة أمن الدولة العليا الاستئناف على القرار، ووجهت للمتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.