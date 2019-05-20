الجامعة العربية تعمم دعوة عقد قمة عربية طارئة على الدول الأعضاء

(أ ش أ)

صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الأمانة العامة عممت أمس الأحد، الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين لقادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة فى مكة المكرمة يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 لبحث الاعتداءات على سفن تجارية فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتى ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمى والدولى وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأوضح المصدر - فى بيان صحفى صادر عن الجامعة اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يأتى فى إطار إعمال نص المادة (3) من الملحق الخاص بالانعقاد الدورى لمجلس الجامعة على مستوى القمة والذى ينص على أن ينعقد المجلس بصفة منتظمة، فى دورة عادية مرة فى السنة فى شهر مارس، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومى العربى عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء بطلب لذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.