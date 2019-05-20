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التليفزيون الإسرائيلى يؤكد التوصل لاتفاق تهدئة مع حماس .. والحركة تنفى

الإثنين، 20 مايو 2019 09:28 م
التليفزيون الإسرائيلى يؤكد التوصل لاتفاق تهدئة مع حماس .. والحركة تنفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
كتب : أحمد جمعة ووكالات
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نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، التوصل لتفاهمات جديدة مع حركة حماس فى قطاع غزة، مؤكدا استمرار جهود إعادة الجنود الإسرائيليين المتحجزين لدى حماس فى غزة.

كانت القناة 12 الإسرائيلية ، قالت إن حركة حماس والحكومة الاسرائيلية توصلتا إلى تهدئة لمدة ستة أشهر، مشيرة الى أن وقف إطلاق النار بين حماس واسرائيل سيشمل وقف ما أسمته  "العنف " على الشريط الحدودى، فيما توافق اسرائيل على توسيع مساحة الصيد فى بحر غزة، 15 ميلاً بحرياً ونقل الأدوية والمساعدات المدنية وفتح مفاوضات ومباحثات حول القضايا الاخرى.

وأضافت القناة :" إذا تم الابقاء على التهدئة بالفعل وشعرت حركة حماس ، أنه تم احراز تقدم ، ستبدأ مفاوضات أكثر عمقاً حول الجنود الأسرى لديها في غزة".

يذكر أن حركة حماس ، نفت الانباء التي أفادت بتوصلها لاتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلى لمدة 6 أشهر، موضحة أن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال كان مقابل التزام الإحتلال بتنفيذ كافة التفاهمات.


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