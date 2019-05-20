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الانتهاء من رصف طريق ترعة القاصد بتكلفة مليون و500 ألف جنيه فى المنوفية

الإثنين، 20 مايو 2019 10:45 ص
الانتهاء من رصف طريق ترعة القاصد بتكلفة مليون و500 ألف جنيه فى المنوفية رصف طرق - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم،مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية،أنه تم الإنتهاء من رصف طريق ترعة القاصد أمام معهد الكبد بشبين الكوم حى غرب وذلك بتكلفة إجمالية قدرها مليون و500ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 100%.
 
وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية فى بيان،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعة بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.
 
وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة.
 
وأشار عبد الدايم،أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين.
 
 

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