video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 10:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الإثنين، 20 مايو 2019 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ، اليوم الاثنين ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 19 34

شبين الكوم 18 33

طنطا 18 32

دمنهور 17 32

الإسكندرية 17 31

بلطيم 19 25

مطروح 20 30

السلوم 21 39

سيوة 21 40

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

الزقازيق 18 34

الاسماعيلية 16 34

السويس 18 33

العريش 17 26

رفح 17 26   

رأس سدر 20 36

نخل 14 32

نويبع 24 31

طابا 16 30

كاترين 14 32

الطور 22 30

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 27 35

الفيوم 20 36

بنى سويف 20 36

المنيا 21 37

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 22 38

الأقصر 23 39

أسوان 24 39

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 25 39

شلاتين 23 33

ابو رماد 24 32

حلايب 25 30

راس حدربة 25 30

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 40

المدينة 24 38

الرياض 24 38

المنامة 29 35

أبوظبى 30 38

الدوحة 28 35

الكويت 25 37

دمشق 13 32

بيروت 18 26

عمان 16 31

القدس 16 28

غزة 18 26

بغداد 24 39

مسقط 30 35

صنعاء 11 24

الخرطوم 28 43

طرابلس 19 25

تونس 12 22

الجزائر 13 21

الرباط 14 22

نواكشوط 20 30

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 10 25

اسطنبول 18 28

اسلام اباد 22 35

نيودلهى 26 41

جاكرتا 25 33

بكين 13 25

كوالالمبور 24 32

طوكيو 17 23

أثينا 16 26

روما 12 18

باريس 09 20

مدريد 11 23

برلين 14 25

لندن 10 18

مونتريال 08 20

موسكو 10 22

نيويورك 12 28

واشنطن 14 31

         

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الموجة الحارة تعود من جديد.. ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدا.. الأرصاد: بداية موجة حارة تضرب البلاد الثلاثاء.. وتحذر: الارتفاع بحرارة الجو بقيم 6 درجات والعظمى بالقاهرة قد تتجاوز الـ40 درجة بنهاية الأسبوع

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الطقس يتحسن وسط انحسار موجة الحر.. الأرصاد: استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. وتكشف: هبوط بحرارة الجو غدا يصل إلى 3 درجات والعظمى بالقاهرة 31.. والأجواء شديدة الحرارة جنوبا

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الطقس

حاله الطقس

الارصاد

درجات الحراره

طقس اليوم

حالة الطقس

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

الرجوع الى أعلى الصفحة