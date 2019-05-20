ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف حانة فى الصين لـ3 قتلى و81 مصابا

رويترز

لاقى ثلاثة أشخاص حتفهم بعد انهيار سقف حانة فى ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاثنين، فى مدينة بايسى فى منطقة جوانجتشى التى تحظى بالحكم الذاتى فى الصين.

وتم انقاذ 90 شخصا من تحت الأنقاض، وجرى التأكد من وفاة ثلاثة أشخاص، وقال تلفزيون (سى.سى.تى.فى) الحكومى، إن هناك إصابة واحدة فى حالة حرجة و80 مصابين بجروح خطيرة.

وأضاف التلفزيون أنه لا يزال هناك أربعة أشخاص محاصرين تحت الأنقاض مع استمرار أعمال الإنقاذ، فيما وقع الحادث بعد الساعة الواحدة صباحا، عندما انهار السقف فى مبنى مُكوّن من ثلاثة طوابق، وبه حانة كبيرة تسمى "1076" فى الطابق العلوى.