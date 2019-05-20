اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 830 عاملًا بأحد الفنادق الكبرى

كتب محمود راغب

نجحت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، إبرام اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 830 عاملا بأحد الفنادق الكبرى.

هذه الاتفاقية جاءت بهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت، وحل كافة المنازعات التى قد تنشأ بينهما وديًا فى إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن فى علاقات العمل.

ووافقت إدارة الفندق علي طلب العاملين في استمرار التعاون بين طرفي التعاقد بما يحقق الصالح العام بالمنشأة، بإلزام إدارة الفندق بالتوقف عن خصم 25% شهريا من مرتبات الموظفين، التى يتم خصمها لسداد مديونية الموظفين، والتي تمثل حصتهم من دعم المرتبات الذي تحملته الإدارة خلال فترات توقف أو اضطراب عمل الكازينو.

وبدءاً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، تقوم إدارة الفندق بخصم نسبة 10% من إجمالى حصيلة الإكراميات شهريا التى سيقوم بتحويلها لحساب عمليات الفندق على أن يتم تخصيص هذه النسبة لأغراض تسوية مديونية موظفي الكازينو، فضلا عن دعم وتطوير عمليات الكازينو والفندق والترويج والدعاية له وتطويره وتدريب موظفى الفندق للمحافظة على مستواهم وتطويره وزيادة حصيلة الإكراميات بما يترتب عليه من ارتفاع مستوى أجورهم.

ونصت الاتفاقية على أن تقوم إدارة الفندق بزيادة نسبة الخصم إلى 12% من إجمالى حصيلة الإكراميات من أول فبراير 2022 حتى 31 ديسمبر 2025 على أن يتم تخصيصها وفقا لما هو متفق عليه بالبند السابق.

واتفق الطرفين أنه فى حالة استقالة أو تقاعد أو انتهاء خدمة أى من مديرى الكازينو المستفيدين من الاتفاقية المبرمة بواسطة لجنة الإكراميات بالكازينو فى أول أغسطس 2007 التى تنص على تثبيت حصة مديرى الكازينو فى حصلة صندوق الإكراميات بنسبة 23% من هذه الحصيلة، فإن حصة المدير المنتهية خدمته ستؤول تلقائيا إلى موظفى الكازينو عدا المديرين المستفيدين من الاتفاقية المؤرخة بهذا التاريخ، وتكون لاغية وغير ذى أثر بمجرد انتهاء خدمة آخر مدير يستفيد منها.