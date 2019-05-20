إخلاء سبيل 6 متهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى

كتبت أمنية الموجى

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 6 متهمين بالانتماء لجماعة محظورة "تنظيم داعش" والترويج لفعل إرهابى، بضمان محل الإقامة.

والمتهمون المخلى سبيلهم فى القضية 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة، كلا من هبة خالد، ورأفت السيد، ومحمد عبد السلام، وإبراهيم محمود، وياسر على، وأحمد رزق، ووجهت النيابة العامة للمتهم مجموعة من التهم أبرزها الانضمام لتولى وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال اموالهم، واستهداف المنشآت العامة والعمل على إسقاط الدولة.

كما أسندت النيابة للمتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، بقصد تكدير السلم العام، وذلك فى إطار تحقيق أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة ومؤسّساتها.