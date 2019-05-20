إحالة 15 طبيبا وممرضا بمستشفى شبين القناطر المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية ــ إبراهيم سالم

أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أنه يتم تكثيف الحملات المرورية على الوحدات الصحية والمستشفيات بنطاق المحافظة منذ بدء شهر رمضان، منها جولات صباحية ومسائية، مشيرا إلى أنه تفقد وحدات صحية بإدارات بنها وطوخ وقليوب، إلى جانب تفقد مستشفى شبين القناطر المركزي للوقوف على مدي جاهزية الوحدات لحالات الطوارئ.

وأضاف "الطباخ" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم إحالة 15 من الأطباء والتمريض بمستشفى شبين القناطر المركزي للتحقيق، نظرا لتغيبهم عن العمل، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على تكثيف التواجد في الفترة التي تسبق وقت الإفطار بساعة لمواجهة حالات حوادث الطرق، وبعد الإفطار بساعة أو ساعتين لمواجهة حالات القىء وحالات المغص وأمراض الجهاز الهضمي.

وأوضح مدير صحة القليوبية، أنه تم الانتهاء من عملية الهدم لمستشفى طوخ المركزي، وخلال 30 شهرا، ومن المقرر الانتهاء من اعمال الإنشاء الشهر المقبل، وإعلان دخولها الخدمة، لتقدم خدماتها لمركز ومدينة طوخ والطريق الزراعي، وبعض المراكز المجاورة.