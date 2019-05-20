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إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل صديقه وإلقاء جثته بمقابر اليهود

الإثنين، 20 مايو 2019 10:41 ص
إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل صديقه وإلقاء جثته بمقابر اليهود محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة البساتين بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل صديقه لسرقة "توك توك" وألقى جثته فى مقابر اليهود.
 
اعترف المتهم  بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية ورغبته فى الزواج اختمرت فى ذهنه فكرة استدراج المجنى عليه لمسكنه والتخلص منه والاستيلاء على التوك توك ملكه بقصد التصرف فيه بالبيع، وفى سبيل ذلك تمكن من استدراج المجنى عليه للشقة سكنه الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وعقب وصولهما افتعل معه مشادة كلامية مدعيا تحرشه بشقيقته، وطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض "سكين المضبوط بمسكنه" حتى تأكد من وفاته.
 
وأشار المتهم، إلى أنه عقب ذلك قام بتكبيل الجثة بحبل بلاستيك ووضعها داخل أجولة بلاستيكية أحضرها من أحد المخابز المجارة لمنطقة سكنه، واستعان بنجل عمه "أحمد أ أ" 25 سنة، عامل، لمساعدته فى نقل الجثة، والتخلص منها بمكان العثور عليه، وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بأنه لم يشترك معه فى قتله، ولكن اقتصر دوره على نقل الجثة وإخفاء التوك توك.
 

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