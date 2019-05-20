إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد بعقار يعمل بالغاز من قبل..تعرف عليهم

كتبت - مروة الغول

مجموعه من الإجراءات المطلوبة لتوصيل الغاز، لعميل جديد بعقار يعمل بالغاز من قبل، وتلك الإجراءات كالتالى..

1_يتقدم العميل بطلب على النموذج المعد لذلك بصاله استقبال العملاء بمقر شركه الغاز فى المنطقه التابع لها.

2_ يتم عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء، لتحديد العمل المطلوب للعميل، وتحديد الرقم الكودى فى حالة وجود وصلة خارجية للعميل.

3_ يتم التعاقد مع العميل بعد تقديم جميع المستندات، ويقوم بسداد كافة الرسوم المقررة لإنجاز الخدمة ( تأمين العداد – تأمين استهلاك – مقابل التحويل ).

4_ يتم عمل التركيبات الداخلية للعميل بعد قيامه بسداد مقايسة التركيبات.

5_ تقوم الشركة بعمل تحويلات للاجهزه الموجودة لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة.

يذكر ان هناك انخفاضا فى معدلات استهلاك البوتاجاز، رغم الزيادة السكانية، وذلك كنتيجة لزيادة نشاط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك فى إطار خطة قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعى للمحافظات المختلفة.