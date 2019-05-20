أورمان المنوفية تنظم 6 معارض للأثاث المنزل والأجهزة الكهربية بالمجان

المنوفية _ محمد فتحى

أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية،تنظيم 6 معارض للأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان، فى قرية زاوية الناعورة، وقرية جزيرة الحجر بمركز الشهداء، وقرية ساقية أبو شعرة، وعزبة أرض العدس، وعزبة أبو يوسف بمركز أشمون، ووقرية برهيم بمركز منوف، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمنوفية.

وأكد درغام، ان المعارض تضم أجهزة منزلية كهربية "ثلاجات، غسالات، تليفزيونات، بوتاجازات، أنتريهات، مطابخ، غرف سفرة، غرف نوم، سجاد، مفروشات، مراتب فايبر"، يتم توزيعها بالمجان علي حسب إحتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة، مؤكداً على أنه يتم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى .

و من جانبه أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بتنظيم مثل هذه المعارض التى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .