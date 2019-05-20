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أمر ملكى بترقية 303 أعضاء فى النيابة العامة السعودية

الإثنين، 20 مايو 2019 12:09 ص
أمر ملكى بترقية 303 أعضاء فى النيابة العامة السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
وكالات الأنباء
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بترقية 303 أعضاء فى النيابة العامة على مختلف المراتب.

ومن جهته، ثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكى، مؤكدًا أنه يأتى فى إطار دعم خادم الحرمين الشريفين، لجهاز النيابة بما يرسخ مبدأ استقلال أعمال النيابة العامة طبقًا للتطلعات، سائلا المولى عز وجل أن يجزى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده، خير الجزاء ويديم عزهما، وأن يوفق أعضاء النيابة لأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم وخدمة وطنهم، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

 


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