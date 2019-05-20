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الإثنين، 20 مايو 2019 02:38 م
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أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى فى 2019 وعيار 21 يهبط لـ608 جنيهات للجرام

الإثنين، 20 مايو 2019 01:24 م
أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى فى 2019 وعيار 21 يهبط لـ608 جنيهات للجرام الذهب - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-5-2019 بقيمة جنيهين فى مستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى مصر 608 جنيهات، وهو أدنى سعر للذهب خلال عام 2019.

 

 

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى مصر، جاء نتيجة استمرار تراجع سعر الذهب عالميا لتسجل الأوقية 1275 دولارا، مقابل 1277 دولارا بنهاية تعاملات الأسبوع.


 

أسعار الذهب فى مصر:

عيار الذهب 18: 521 جنيها

عيار الذهب 21: 608 جنيهات

عيار الذهب 24: 695 جنيها

الجنيه الذهب 4864 جنيها

أوقية الذهب 1277 دولارا

 أوضح وديع أنطون عضو شعبة الذهب، أن سوق الصاغة فى مصر شهد تراجعا فى أسعار كافة الأعيرة بقيمة جنيهين، ليسجل الذهب فى مصر أقل سعر له فى 2019.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.


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