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لماذا أنهى سوق الذهب تعاملاته على أكبر خسارة أسبوعية فى شهر؟

السبت، 18 مايو 2019 07:00 م
لماذا أنهى سوق الذهب تعاملاته على أكبر خسارة أسبوعية فى شهر؟ الذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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شهدت أسعار الذهب عالميا انخفاض ملحوظ بنسبة 0.7 % لتسجل الأوقية 1277 دولارا بانخفاض أكثر من 8 دولارات، لينهى المعدن الأصفر الأسبوع تعاملاته على أكبر خسارة أسبوعية للذهب منذ شهر تقريبا.

 

وقال الدكتور وديع أنطون، عضو شعبة المعادن الثمينة، إن هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوياتها فى شهر تقريبا، جاءت نتيجة صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية، وهو ما دفع المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع الثالث من أبريل الماضى.

 

وأضاف أنطون، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن سعر الذهب في المعاملات الفورية سجل 1274.51 دولار وهو أدنى مستوى له منذ مطلع مايو 2019، لكنه ارتفع بشكل محدود ليسجل 1277 دولارا للأوقية.

 

وفيما يتعلق بتأثير هذه التطورات على سوق الصاغة فى مصر، أوضح أنطون، أن سوق الصاغة فى مصر شهد تراجعا فى أسعار كافة الأعيرة بقيمة تراوحت ما بين 3 إلى 4 جنيهات، ليسجل الذهب فى مصر أقل سعر فى أسبوعين.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.


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