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الإثنين، 20 مايو 2019 02:40 م
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أسعار الذهب اليوم الاثنين 20- 5 - 2019 فى مصر

الإثنين، 20 مايو 2019 02:20 م
أسعار الذهب اليوم الاثنين 20- 5 - 2019 فى مصر الذهب
كتب – إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-5-2019 تراجعا ملحوظا بقيمة جنيهين، عقب انخفاض أسعار الذهب عالميا لتسجل الأوقية 1275 دولارا، مقابل 1277 دولارا بنهاية تعاملات الأسبوع.

سعر الذهب عيار 21
 

 

وسجل سعر الذهب اليوم الاثنين لعيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى مصر 608 جنيها، وهو أدنى سعر للذهب خلال عام 2019.

أسعار الذهب فى مصر:
 

عيار الذهب 18: 521 جنيها

عيار الذهب 21: 608 جنيهات

عيار الذهب 24: 695 جنيها

الجنيه الذهب 4864 جنيها

أوقية الذهب 1277 دولارا

 

سعر الذهب فى مصر
 

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.


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