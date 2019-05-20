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أردوغان يواصل القمع.. تركيا تأمر باعتقال 249 من موظفى وزارة الخارجية

الإثنين، 20 مايو 2019 10:19 ص
أردوغان يواصل القمع.. تركيا تأمر باعتقال 249 من موظفى وزارة الخارجية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز
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قالت محطة (إن.تى.فى) التلفزيونية التركية اليوم الاثنين إن السلطات التركية أمرت باعتقال 249 من موظفى وزارة الخارجية للاشتباه فى أن لهم صلات بشبكة تابعة لرجل دين تركى مقيم فى الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فى 2016.

ونفذت السلطات عمليات منتظمة ضد من تعتقد أنهم أتباع فتح الله جولن، الذى يعيش فى منفى اختيارى فى بنسلفانيا منذ عام 1999، منذ محاولة الانقلاب الفاشل فى ليلة 15 يوليو 2016. وينفى جولن مزاعم وقوفه وراء محاولة الانقلاب.

وذكرت المحطة التلفزيونية أن مكتب رئيس الادعاء فى أنقرة قال إنه أمر باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية بعد أن توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول للوزارة.

وأضافت أن الشرطة اعتقلت 78 مشتبها به حتى الآن في عمليات تمت في 43 إقليما بينما تتعقب الباقين.

واعتقلت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص وسجنتهم في انتظار محاكمتهم فيما أقالت نحو 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش وآخرين أو أوقفتهم عن العمل في إطار حملة تطهير تلت الانقلاب.

وعبرت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحلفاء غربيون لتركيا عن قلقهم بسبب الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة للقضاء على المعارضة.

وتقول الحكومة التركية إن تلك الإجراءات الأمنية ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها البلاد.

 

 


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