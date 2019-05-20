أحكام شغلت الرأى العام لا يجوز الطعن عليها أمام الجنايات ..تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أصدرت محاكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ العديد من الأحكام والتى أصبحت نهائية ضد المتهمين، ولا يجوز الطعن عليها، طبقا لقانون الطوارئ، ولا يوجد أمام المتهمين سوى تقديم تظلم فى مكتب التصديق على أحكام أمن الدولة.

ويوجد 3 أحكام أصدرتها محاكم جنايات أمن الدولة طوارئ، شغلت الرأى العام فى الآونة الاخيرة.

1 ـ داعش إسكندرية

سطرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فى 30 مارس الماضى كلمة النهاية فى قضية "داعش إسكندرية" بعد حكم السجن المؤبد لـ18 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ 4 متهمين آخرين.

2 ـ حادث كنيسة مارمينا

فى 12 مايو 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة وامن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بالإعدام شنقا للمتهمين إبراهيم إسماعيل، وعادل محمد إمام فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، وعاقبت متهمين بالسجن المؤبد والمشدد 10 سنوات لـ4 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهم.

3 ـ الاضرار بالاقتصاد القومى

فى 30 أبريل سطرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهاية بعد حكم المؤبد لحسن مالك ونجله حمزة والقيادى عبد الرحمن سعودى و4 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، وبراءة 14 متهما، بقضية الاضرار بالاقتصاد القومى.