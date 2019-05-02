وكيل صحة القليوبية يوضح حقيقة وفاة شاب بعد تناول حقنة سيفاتركسيون

وقال الدكتور حمدى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن مستشفى شبين العام استقبلت الشاب "محمد. ف" مقيم بقرية الأحراز جثة هامدة إثرهبوط حاد فى الدورة الدموية ووفاته نافيا حدوث مضاعفات له داخل المستشفى والتسبب فى وفاته وذلك بشهادة مرافقه والصيدلى.

وأوضح الطباخ أنه فور علمه بالواقعة توجه إلى المستشفى وقام بمراجعة الإجراءات التى قام بها الأطباء تجاة الحالة لاستبيان وجود تقصير من عدمه ووجد أن الإسعاف نقلت الشاب من الصيدلية إلى المستشفى جثة هامدة وبتوقيع الكشف عليه كان قد فارق الحياة وتحرر محضر بالواقعة والموضوع بحوزة الشرطة والنيابة.

وأكد الطباخ فى تصريحات صحفية أنه قام بتفقد أقسام المستشفى لمتابعة مدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين لاسيما بقسمى الطوارئ والاستقبال وأحال طبيبين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية لعدم تواجدهما خلال أوقات العمل الرسمية لافتا أنه لن يسمح بأى تقصير فى حق المواطن ومن يخطأ سيحاسب بالقانون.