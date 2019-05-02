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وزير التموين :فحص شكاوى المواطنين والرد عليها خلال أسبوعين

الخميس، 02 مايو 2019 05:27 م
وزير التموين :فحص شكاوى المواطنين والرد عليها خلال أسبوعين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور على المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، على حرص الوزارة على متابعة شكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لطبيعة كل منها وفي مدة لا تزيد عن أسبوعين، كما وجه باستمرار دعم إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالكفاءات اللازمة حتى يمكن الوصول الى نتائج أفضل، مع  استمرار عقد ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين بمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بوزارة التموين لتنمية مهاراتهم وخاصة فيما يتعلق باستقبال وفحص الشكاوى والرد عليها الكترونيا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  ،مع كل من الدكتور  طارق الرفاعي،  مدير منظومة الشكاوى الموحدة، واللواء  مجدي العجوز  ، مدير متابعة الجهات الحكومية بالمنظومة ، وذلك لمتابعة جهود الوزارة وكافة مديريات التموين والجهات التابعة للوزارة في التفاعل مع شكاوى المواطنين .

 وأشاد الرفاعي ، بالتحسن الذي طرأ على مؤشرات الأداء خلال الفترة الأخيرة ،حيث تجاوزت نسبة الاستجابة للشكاوى أكثر من 74% كنتيجة لجهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة لتطوير مكتب خدمة المواطنين بالوزارة وميكنة عملية استقبال وفحص الشكاوى والرد عليها الكترونياً.

وقد تطرق الاجتماع أيضا الى مناقشة أسلوب ودورة العمل بمنظومة الشكاوى الخاصة بوزارة التموين  ، والتطور الذي حدث في الشهور الأخيرة فى عملية استقبال وتسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى بالوزارة وجودة الرد عليها ومؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة، وتحديد نقاط اتصال خاصة بمنظومة الشكاوى في كل قطاعات وزارة التموين ومديريات التموين التابعة.

كما تم تفعيل نظام استعلام عن بطاقات التموين في كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية ، بالمحافظات وربطه بمنظومة الشكاوى الموحدة لتيسير فحص شكاوى المواطنين وتحسين زمن الرد على الشكاوى.

 


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