وزير التعليم يطمئن طلاب أولى ثانوى: غالبية الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط

كتب محمود طه حسين

علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الفيديو الاسترشادى الذى تم توفيره من قبل الوزارة لشرح نمط الأسئلة الجديدة فى الصف الأول الثانوى، قائلا: تم إعداد هذا الفيديو استجابةً للكثيرين من ابنائنا اللذين يراجعون المواد الدراسية استعداداً لامتحان الترم الثانى فى ١٩ مايو ٢٠١٩.





ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدد من النصائح فى النقاط التالية:



1) أنصح بمشاهدة هذا الفيديو والتفكر فيه أكثر من مرة ثم محاولة حل النماذج الاسترشادية ،من الترم الأول، مرةً أخرى (موجودة على موقع الوزارة).



2) التحول من طريقة التحضير القديمة إلى هذا النظام تحتاج بعض التدريب ولذلك لا داعي للقلق لأن هذا طبيعي.



3) لا تأثير لامتحان مايو على المجموع التراكمي المؤدي إلى تنسيق الجامعات.



4) غالبية الأسئلة سوف تكون في مستوى الطالب المتوسط.



5) الهدف ليس أن "نقفل الامتحان" ولكن الهدف هو النجاح إلى الصف الثانى الثانوى (الحصول على 50% أو أكثر) والتمرس على نمط الأسئلة الجديد.