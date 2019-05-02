وزيرة الصحة: تقديم الخدمة بالمجان لـ157 ألف مواطن بالقوافل العلاجية خلال شهر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ157 ألف و110 مواطن من خلال 110 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر إبريل الماضى.



يأتي هذا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1033عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 23 الف و983 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 ألف و 649 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2590 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف تقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مشقة وعناء، حيث تم الكشف الطبى على 5 آلاف و786 مواطن بمحافظة أسوان، و9 آلاف و26 مواطن بمحافظة أسيوط، و15 ألف و89 مواطن بمحافظة الاسكندرية، و1500 مواطن بمحافظة الاسماعيلية، و2769 مواطن بمحافظة الاقصر، و7 آلاف و706 مواطن بمحافظة البحيرة، و12 ألف و369 مواطن بمحافظة الجيزة، و9الاف و535 مواطن بمحافظة الدقهلية، و1347 مواطن بمحافظة السويس، و8 آلاف و415 مواطن بمحافظة الشرقية، و726 مواطن بمحافظة الغربية.



وتابعت "الصادق"، أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ6 آلاف و493 مواطن بمحافظة الفيوم، و9 آلاف و444 مواطن بمحافظة القاهرة، و7 الاف و297 مواطن بمحافظة القليوبية، و8 الاف و373 مواطن بمحافظة المنوفية، و4 الاف و119 مواطن بمحافظة المنيا، و4 آلاف و291 مواطن بمحافظة الوادى الجديد، و9 آلاف و68 مواطن بمحافظة بني سويف، و3الاف و354 مواطن بمحافظة بورسعيد، و1660مواطن بمحافظة جنوب سيناء، و9 الاف و209مواطن بمحافظة دمياط، و1976 مواطن بمحافظة سوهاج، و5الاف و517 مواطن بمحافظة قنا، و8 آلاف و604 مواطن بمحافظة كفر الشيخ، وأخيرا تم الكشف الطبى على 3 آلاف و437 مواطن بمحافظة مطروح.



وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الصحة والسكان إطلاق 32 قافلة طبية مجانية فى الفترة من 1 وحتى 10 مايو الحالى، ب 23 محافظة هم مطروح، وأسيوط، ودمياط، والوادى الجديد، والشرقية، والجيزة، وجنوب سيناء، والدقهلية، والقليوبية، والاقصر، والفيوم، وسوهاج، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والاسكندرية، والقاهرة، والمنيا، والبحيرة، وشمال سيناء، وقنا، واسوان، والمنوفية، والاسماعيلية، وتأتى هذه القوافل في إطار الإهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية.



وأوضح " مجاهد" أن مدة عمل القافلة يستمر ليومين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 4 قوافل طبية مجانية أمس فى مناطق ابوزريبة مركز السلوم محافظة مطروح، و دير ريفا مركز اسيوط، وعزب العرب مركز فارسكور محافظة دمياط، وبغداد مركز باريس محافظة الوادى الجديد، كما تم اطلاق قافلة طبية مجانية اخرى اليوم بمنطقة وادى الملاك مركز ابوحماد محافظة الشرقية، لافتا الى انه سيتم اطلاق 3 قوافل طبية غدا في مناطق منديشة مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، ووادى الحسوة و الطر مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وبنى هلال مركز المنزلة محافظة الدقهلية.



وأشار إلى أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 4 و5 مايو الحالى بمناطق أكياد دجوى مركز طوخ محافظة القليوبية، والقرنة مركز الضبعية محافظة الاقصر، وبنوة مركز طامية محافظة الفيوم، والمجابرة مركز جرجا محافظة سوهاج، والتضامن مركز سمسطا محافظة بنى سويف، و المنشية الصغرى مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وعزبة الموظفين مركز شرق محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى غطلاق قافلة طبية أخرى فى مركز طبى التونسى مركز الخليفة محافظة القاهرة، فى يومى 5و6 من الشهر نفسه.



من جانبها أكدت الدكتورة وفاء الصادق المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة انه سيتم اطلاق 4 قوافل طبية مجانية في يومي 6 و7 من شهر مايو الجارى بمناطق المطاهرة مركز ابوقرقاص محافظة المنيا، و شبراويش مركز اجا محافظة الدقهلية، وبلقطر الغربية مركز ابوحمص محافظة البحيرة، وبغداد مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية اخرى في مناطق كفر زهران مركز البدرشين محافظة الجيزة، وعرب الغديرى مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، و المراشدة الاوربى مركز الوقف محافظة قنا، و ابو الريش قبلى بمحافظة اسوان، وذلك في يومي 7 و8 من شهر مايو الحالي.



كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية مجانية أخرى يومى 8و9 مايو الحالى فى مناطق عزبة 5 , 6 محافظة دمياط، وجزيرة ابوصالح مركز ناصر محافظة بنى سويف، و باب العبيد مركز وسط محافظة الاسكندرية، و طنوب مركز تلا محافظة المنوفية، وعلوش محافظة مطروح، و الكليو 11محافظة الاسماعيلية، و الخرطوم مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وأخيرا سيتم إطلاق قافلة طبية مجانية في يومي 9 و10من شهر مايو الجارى بمنطقة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية.



