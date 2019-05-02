وزيرة التضامن من أسيوط: مليون مصرى يستخدمون الأطراف الصناعية

أسيوط محمود عجمى

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نحو مليون مصري ذكور واناث يستخدمون الأطراف الصناعية طبقا الإحصائيات التي تم حصرها ورصدها بالوزارة؛ مشيرة الي العمل علي تطوير ورش صناعة الأطراف وعددها 9 ورش علي مستوى الجمهورية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة الأطراف وذلك بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة و تطبيق تكنولوجية قدم جايبور.

جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وراهول كولشيرشت سفير الهند في مصر، اليوم الخميس، ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد بالتعاون مع الجمعية الهندية ( BMVSS ) وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع والتابعة للوزارة.

وأضافت الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، نعمل علي وضع تصور لإنشاء مركز دائم لصناعة الأطراف بأسيوط ليكون قبلة لابناء محافظات الصعيد، حيث نهدف إلي مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة دمجهم في المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار مبادرة حياة كريمة، وتحقيق العدالة بين أطياف المجتمع المصري ؛ مشيرة الي تطوير ورش صناعة الأطراف تحدي كبير يحتاج إلي تكنولوجيا حديثة حيث يوجد لدينا 9 ورش صغيرة المساحة تعمل بتقنية بسيطة وحصلت نهضة في صناعة الأطراف وكان لازم إيجاد الحلول والتعرف علي تجربة " قدم جايبور" الهندية، وإقامة ول معسكر للتدريب و التنفيذ صناعة الأطراف، يأتى ذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت غادة والي إن تطوير ورش الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتوفير فريق من العاملين والفنيين لتلك الورش يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن الورشة بأسيوط ستنتج من 500 إلى 525 طرف صناعي بمستوى تقني متطور من خلال معسكراً لمدة 42 يوماً لتدريب فنيين على إنتاج 500 طرف صناعي لخدمة أبناء الصعيد، بالتعاون مع الجمعية الهندية وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب بأسيوط.