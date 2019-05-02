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وزيرة التضامن من أسيوط: تطوير ورش الأجهزة التعويضية لرسم البسمة على وجوة المعاقين

الخميس، 02 مايو 2019 01:03 م
وزيرة التضامن من أسيوط: تطوير ورش الأجهزة التعويضية لرسم البسمة على وجوة المعاقين
أسيوط محمود عجمى
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أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المركز الشامل للتأهيل بنين بأسيوط أول مركز فى الصعيد، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، ويعمل على صناعة الأطراف الصناعية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وإعادة اندماجهم فى المجتمع من جديد ورسم البسمة على وجوهم.
 
ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، يوجد بالمركز الشامل للتأهيل 3 أقسام، وهى مركز تدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، ومصنع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وقسم خاص بالعلاج الطبيعى؛ كما إن المركز يخدم 9 محافظات بالصعيد من بنى سويف شمالا وحتى أسوان جنوبا وكذلك محافظتى الوادى الجديد و البحر الأحمر عن طريق مكاتب التأهيل المنتشرة فى هذه المحافظات.
 
وشهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وراهول كولشيرشت سفير الهند فى مصر، اليوم الخميس، افتتاح ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد بالتعاون مع الجمعية الهندية ( BMVSS ) وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع والتابعة للوزارة.
 
يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الخدمات المتنوعة  للأشخاص ذوى الإعاقة.
 
وقالت غادة والى إن تطوير ورش الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتوفير فريق من العاملين والفنيين لتلك الورش يأتى على رأس أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن الورشة بأسيوط  ستنتج من 500 إلى 525 طرف صناعى بمستوى تقنى متطور من خلال معسكراً لمدة 42 يوماً لتدريب فنيين على إنتاج 500 طرف صناعى لخدمة أبناء الصعيد، بالتعاون مع الجمعية الهندية وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب بأسيوط.
 
تطوير ورش الأجهزة التعويضية (1)
 

 

تطوير ورش الأجهزة التعويضية (2)
 

 

تطوير ورش الأجهزة التعويضية (3)
 

 

تطوير ورش الأجهزة التعويضية (4)
 

 

تطوير ورش الأجهزة التعويضية (5)
 

 

تطوير ورش الأجهزة التعويضية (6)
 

 

تطوير ورش الأجهزة التعويضية (7)
 

 

تطوير ورش الأجهزة التعويضية (8)
 

 

 


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