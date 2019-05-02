video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ أسوان يسلم مساعدات مالية لـ 120 أسرة

الخميس، 02 مايو 2019 05:45 م
نائب محافظ أسوان يسلم مساعدات مالية لـ 120 أسرة جانب من الحفل
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

سلم اللواء سعيد حجازى ، نائب محافظ أسوان، اليوم الخميس، 120 أسرة مساعدات مالية لتنفيذ مشروعات إنتاجية بقيمة مليون جنيه، للأسر الأكثر إحتياجاً على مستوى المحافظة، وذلك ضمن مشروع "ليلة القدر".

وأكد اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان،  أن هذا الإحتفال لتسليم مساعدات مالية مع قرب حلول شهر رمضان المعظم،  يؤكد على نشر روح التكاتف والتلاحم بين مختلف مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية والتنفيذية من جانب وبين البسطاء من المواطنين من جانب آخر،  وهو الذى يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، على رأس أولوياته من أجل تحقيق الرعاية الإجتماعية الشاملة لتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط  ومساندته فى مواجهة متطلبات الحياه اليومية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نائب محافظ أسوان ورئيس الجامعة يفتتحان مركز ذوى القدرات الخاصة

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

مشروع ليله القدر

نائب محافظ اسوان




لا تفوتك
الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة