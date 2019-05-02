نائب محافظ أسوان يسلم مساعدات مالية لـ 120 أسرة

أسوان ندى سليم

سلم اللواء سعيد حجازى ، نائب محافظ أسوان، اليوم الخميس، 120 أسرة مساعدات مالية لتنفيذ مشروعات إنتاجية بقيمة مليون جنيه، للأسر الأكثر إحتياجاً على مستوى المحافظة، وذلك ضمن مشروع "ليلة القدر".

وأكد اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، أن هذا الإحتفال لتسليم مساعدات مالية مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، يؤكد على نشر روح التكاتف والتلاحم بين مختلف مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية والتنفيذية من جانب وبين البسطاء من المواطنين من جانب آخر، وهو الذى يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، على رأس أولوياته من أجل تحقيق الرعاية الإجتماعية الشاملة لتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط ومساندته فى مواجهة متطلبات الحياه اليومية.