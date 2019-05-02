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"مصر للطيران" تشارك فى معرض السياحة والسفر بدبى ATM

الخميس، 02 مايو 2019 05:46 م
"مصر للطيران" تشارك فى معرض السياحة والسفر بدبى ATM
كتبت رحاب نبيل
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شاركت مصرللطيران في معرض السياحة والسفر بدبي  ATM، حيث كان في استقبال زوار المعرض في الجناح المصري عمرو عثمان مدير مكتب مصر للطيران بدبي والإمارات الشمالية، ليتعرف الجمهور على أحدث عروض الشركة وخدماتها المميزة .

وقام بزيارة الجناح المصري كل من السفير شريف البديوي سفير مصر بالإمارات، والمستشار وائل فتحي القنصل العام بالإنابة بدبي.

وحرصت مصر للطيران علي إقامة جناح دعائي لخدمة المشاركين في المؤتمر وشرح الخدمات والعروض الترويجية الجديدة، ويعتبر هذا المعرض خطوة هامة فى إطار الدور الذى تلعبه الشركة الوطنية فى تشجيع السياحة المصرية من مختلف أنحاء العالم، وكذلك تمثيل مصر في كافة المحافل الدولية كونها من أكبر الدول ثقلاً في المنطقة ولا يُمكن عدم تواجدها في مثل هذه المناسبات.


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