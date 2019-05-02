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مشروع قرار لوقف مساعدات أمريكا لإسرائيل لعدم احترامها حقوق المعتقلين الفلسطينين

الخميس، 02 مايو 2019 06:05 م
مشروع قرار لوقف مساعدات أمريكا لإسرائيل لعدم احترامها حقوق المعتقلين الفلسطينين الجيش الاسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن النائبة بالكونجرس الأمريكى باتى ماكلوم من الحزب الديمقراطى تقدمت بمشروع قرار من أجل سحب المساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة لتل أبيبوالتى تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

 

وأضافت الصحيفة أن النائبة بالكونجرس استندت على مشروع القرار على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان للمعتقلين الفلسطينين ولا سيما الأطفال والقصر منهم .

 

وأكدت النائبة الديمقراطية أن عدد من المنظمات الدولية أصدرت عدة تقارير ابتداء من يونيو 2016 وحتى نوفمبر من العام الماضى ، وجهت انتقادت لاذعة للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة المعتقلين الفلسطينين.

 

 

 


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