video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الشهيد عمرو خالد حسين بوسط سيناء

الخميس، 02 مايو 2019 11:25 ص
محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الشهيد عمرو خالد حسين بوسط سيناء جانب من افتتاح محافظ شمال سيناء للمدرسة
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق
افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، مبنى مدرسة الشهيد عمرو خالد حسين للتعليم الأساسى بمركز الحسنة فى وسط سيناء.
 
جاء ذلك فى مستهل الاحتفال بافتتاح مشروعات خدمية جديدة بوسط سيناء، ورافق المحافظ اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء، واللواء هشام الخولى نائب المحافظ، وعدلى اليمانى مستشار محافظ شمال سيناء لوسط سيناء، والعميد ماجد محمد رئيس مدينة الحسنة، ونصر الله محمد رئيس مدينة نخل، وقيادات تنفيذية وشعبية، كما حضر وشارك فى الافتتاح، خالد حسين والد الشهيد الذى سميت المديرية باسمه.
 
وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن مدرسة الشهيد عمرو خالد حسين للتعليم الأساسى بالحسنة، تتكون من 6 فصول بمسطح 340 مترا مربعا، وبها مكتبة وقاعة كمبيوتر، وغرفة تحضير، ودورات مياه ومبيت للمدرسين وملاعب وأسوار.
 
وتفقد المحافظ ومرافقوه، منشآت المدرسة، وطالب بتوفير كتب ووسائل إيضاح عن سيناء فى المكتبة الخاصة بالمدرسة.
 
وقال المحافظ، إنه من المهم جدا أن يخرج الدارسون ولديهم ولاء بالمكان الذى درسوا فيه، لافتا إلى أنه سيزور المدرسة لاحقا للتأكد مِن تنفيذ توجيهاته، وشاهد المحافظ، عرضا رياضيا لطلبة المدرسة وعروضا فنية.
 
جانب من افتتاح محافظ شمال سيناء للمدرسة (1)
جانب من افتتاح محافظ شمال سيناء للمدرسة (1)

جانب من افتتاح محافظ شمال سيناء للمدرسة (1)
جانب من افتتاح محافظ شمال سيناء للمدرسة (1)

جانب من افتتاح محافظ شمال سيناء للمدرسة (2)
جانب من افتتاح محافظ شمال سيناء للمدرسة (2)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ شمال سيناء يفتتح محطة تحلية مياه العريش

اخبار المحافظات

اخبار مصر

شمال سيناء

اخبار شمال سيناء

محافظه شمال سيناء

محافظ شمال سيناء




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة