محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الشهيد عمرو خالد حسين بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، مبنى مدرسة الشهيد عمرو خالد حسين للتعليم الأساسى بمركز الحسنة فى وسط سيناء.

جاء ذلك فى مستهل الاحتفال بافتتاح مشروعات خدمية جديدة بوسط سيناء، ورافق المحافظ اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء، واللواء هشام الخولى نائب المحافظ، وعدلى اليمانى مستشار محافظ شمال سيناء لوسط سيناء، والعميد ماجد محمد رئيس مدينة الحسنة، ونصر الله محمد رئيس مدينة نخل، وقيادات تنفيذية وشعبية، كما حضر وشارك فى الافتتاح، خالد حسين والد الشهيد الذى سميت المديرية باسمه.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن مدرسة الشهيد عمرو خالد حسين للتعليم الأساسى بالحسنة، تتكون من 6 فصول بمسطح 340 مترا مربعا، وبها مكتبة وقاعة كمبيوتر، وغرفة تحضير، ودورات مياه ومبيت للمدرسين وملاعب وأسوار.

وتفقد المحافظ ومرافقوه، منشآت المدرسة، وطالب بتوفير كتب ووسائل إيضاح عن سيناء فى المكتبة الخاصة بالمدرسة.

وقال المحافظ، إنه من المهم جدا أن يخرج الدارسون ولديهم ولاء بالمكان الذى درسوا فيه، لافتا إلى أنه سيزور المدرسة لاحقا للتأكد مِن تنفيذ توجيهاته، وشاهد المحافظ، عرضا رياضيا لطلبة المدرسة وعروضا فنية.