محافظ جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد وتشكيل غرف عمليات لاستقبال شهر رمضان

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات خاصة المستشفيات، ومرفق الإسعاف، وفرق الطوارئ، مع ضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية بجميع مدن المحافظة، على أن تعمل بكامل طاقتها على مدى 24 ساعة متتالية لتلقى كافة شكاوى وبلاغات المواطنين، خلال شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات مديرية التموين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع القيادات التنفيذية ومديرى المديريات، وشدد المحافظ على رؤساء المدن بهدف تحديد المسئوليات والاختصاصات لاستقبال شهر رمضان، مشيراً إلى المرور الدورى على كافة المرافق والخدمات العامة، والتأكد من صيانتها، والتأكيد على جودة رغيف الخبز، وتوفيره بكافة المنافذ بالمدن والقرى والتجمعات البدوية، حتى تصل الخدمة إلى متلقيها فى مكان إقامته.

وشدد المحافظ، على الاهتمام بتوفير السلع الخاصة بشهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، والرقابة على الأسعار السلع، وتحديد مواعيد عمل المخابز مع مراعاة ظروف الإخوة الأقباط، بتوافر الخبز على مدار اليوم، وتكثيف توزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المحددة، وأعطى المحافظ أوامره لوكيلى وزارة التموين والصحة، بضرورة المرور المستمر على الأسواق لمراقبة الجودة والأسعار والقضاء على ظاهرة تخزين السلع، كما أمر، بمعاقبة كافة المخالفين حفاظاً على الأمن الغذائى لمواطنى جنوب سيناء، وعدم تحملهم فوق طاقتهم.

وأكد مدير مديرية التموين بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، لتوفير كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، وطرحها بالأسواق على مستوى مدن المحافظة، تم توفير المواد البترولية من البوتاجاز والسولار والبنزين بجميع المحطات المحافظة.

ومن جانبه، قال سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه من المقرر أن تعدل المديرية مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان، لتبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء، كما جرى التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة لتوفير ياميش رمضان واللحوم الحمراء والبيضاء بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة.

وتابع المحافظ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أرصدة السلع الغذائية والبوتاجاز، وحركة البيع والشراء على مدار الساعة، والتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري للمرور على أسواق اللحوم، ومنافذ توزيعها ومحلات الجزارة، ومحلات بيع وذبح الطيورن للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين بها شهادات صحية سارية، تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن المحافظة لديها أرصدة كافية من التموين، وأيضا الدقيق وأسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية تكفي حتى عيد الفطر المبارك.