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محافظ المنيا: توريد 20 ألفا و986 طن قمح لصوامع المحافظة حتى الآن

الخميس، 02 مايو 2019 01:05 م
محافظ المنيا: توريد 20 ألفا و986 طن قمح لصوامع المحافظة حتى الآن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا- فريق المحافظات
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أكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2019 حتى اليوم الخميس بلغت 20986طنا و233 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.

 

وأضاف المحافظ، أن هناك لجنة مشكلة من كل الجهات المعنية لاستلام القمح وفق جدول زمني ومراحل عمل محددة، لتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث تم فتح طاقات استيعابية جديدة لتخزين القمح في كل المراكز بسهولة ويسر، مؤكداً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساء برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

 

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين، بالتأكد من مدى جاهزية كل الصوامع المطورة والشون المجهزة والمستوفاة لكل الشروط القانونية واللائقة لعملية تخزين القمح وتوفير العديد من نقاط ومراكز التجمع المختلفة بكل مراكز المحافظة، مشيرا إلي أنه تم فتح 5 هناجر لاستقبال محصول القمح وذلك بـ3 مراكز وهي مغاغة، سمالوط وملوى، بهدف تذليل كافة العقبات أمام الفلاحين لتوريد المحصول وتيسيرا عليهم من خلال فتح منافذ إضافية.

 

من جانبه، قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم توريد 2246 طنا و22 كيلو بالبنك الزراعى، و7591 طنا و752 كيلو بقطاع المطاحن، و11148 طنا و459 كيلو بالقابضة للصوامع .

 

وكان محافظ المنيا قرر فتح جميع المواقع التسويقية "شون ترابية أو أسمنتية" كنقاط تجميع تسلم القمح، وذلك بعد الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على أن يتم نقل هذه الأقماح من نقاط التجميع للصوامع والشون المعتمدة مباشرة بعد تجميعها، مع تواجد لجنة التسلم برئاسة مفتش تموين، وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول للنقاط من صوامع أو شون.


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