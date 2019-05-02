محافظ الغربية: رئيس الوزراء يوافق على تخصيص قطعتى أرض لإقامة مشروعات خدمية

الغربية - مصطفى عادل

أعلن اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 24794.25م2، الكائنة بأحواض الخضرة والصفرة الكبير قسم ثان، والخضرة والصفرة الكبير قسم أول، والزينى أول نمرة خمسة بناحية الدواخلية بمركز المحلة، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الإجتماعى، ودعم التمويل العقارى لإقامة إسكان إجتماعى عليها.

كما وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1566,38م2، بالقطعة رقم 140 بحوض داير الناحية 17 بقرية شوبر مركز طنطا بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوى صناعى عليها.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام السعيد، أن قرارات التخصيص بمدينة المحلة وطنطا جاءت فى إطار الحرص على توفير كافة الخدمات والمشروعات التنموية لصالح المحافظة.