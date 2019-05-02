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محافظ الدقهلية يتابع تسليم القمح بصومعة ميت غمر ويشدد على تيسير الإجراءات

الخميس، 02 مايو 2019 11:58 ص
محافظ الدقهلية يتابع تسليم القمح بصومعة ميت غمر ويشدد على تيسير الإجراءات محافظ الدقهلية يتابع تسليم القمح بصومعه ميت غمر
الدقهلية - شريف الديب
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تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم صومعة ميت غمر وشون المحافظة، للوقوف علي مدي جاهزيتها واستقبالها للاقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة .

 

وتابع محافظ الدقهلية، آليات توريد القمح للصومعة وشدد على ضرورة تيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين وأن يتم سداد المستحقات المالية لهم دون تأخير.

 

وناشد "شاروبيم" المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث مشاكل والحفاظ علي المحصول من الهدر والتلف، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قري ومراكز المحافظة.

 

ومن جهته أوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين أن صومعة ميت غمر تتكون من 12 خلية تخزين سعة الخلية 5 آلاف طن باجمالي 60 ألف طن وأستقبلت صباح اليوم 7760 طن وأن سعر القمح يتراوح للاردب من 685 جنيه للقمح 23.5 و670 جنيه للقمح 23 و655 جنيه للقمح 22.5  .

 

 


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